Sydney (AFP) Kinder, die in ihren ersten Lebensmonaten nur gestillt werden, haben einer australischen Studie zufolge ein erhöhtes Risiko, später an einer Allergie gegen Nüsse zu leiden. Die Untersuchung stütze die These, dass das Stillen allein keine schützende Wirkung vor einer Nussallergie habe, sondern vermutlich sogar ursächlich dafür sein könne, sagte der australische Wissenschaftler Marjan Kljakovic, dessen Studie am Donnerstag im "International Journal of Pediatrics" veröffentlicht wurde. Zahlreiche Studien hätten bereits auf einen solchen Zusammenhang hingewiesen.

