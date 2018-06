Paris (dpa) - Der größte französische Autobauer PSA Peugeot Citroën will angesichts der düsteren Marktsituation in Europa Tausende Stellen streichen. Betroffen von den Plänen seien vor allem die Standorte in Aulnay-sous-Bois bei Paris sowie in Rennes, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

In Aulnay-sous-Bois solle die Produktion 2014 ganz eingestellt werden. Dort allein arbeiten 3000 Menschen. Für das erste Halbjahr kündigte der VW-Konkurrent ein negatives Nettoergebnis an. Im Autogeschäft werde ein operatives Minus von rund 700 Millionen Euro erwartet.

