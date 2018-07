Dallas (SID) - Ex-Nationalspieler Chris Kaman geht in der kommenden Saison der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gemeinsam mit dem deutschen Superstar Dirk Nowitzki für die Dallas Mavericks auf Punktejagd. "Ich gehe zu den Mavs", schrieb der 30-Jährige in seinem Twitter-Account. Eine Bestätigung seines neuen Klubs lag am Donnerstag zunächst nicht vor.

Kaman, der bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking gemeinsam mit Nowitzki für Deutschland gespielt hatte, soll einen Vertrag bis 2013 beim NBA-Champion von 2011 unterschrieben haben. In der vergangenen Saison spielte der Center für die New Orleans Hornets, nachdem der 25-malige Nationalspieler zuvor acht Jahre bei den Los Angeles Clippers unter Vertrag gestanden hatte.

Kaman ist nach längeren Bemühungen der Mavericks um Verstärkungen für die neue Saison der dritte Neuzugang. Dallas verpflichtete außerdem die Aufbauspieler Dahntnay Jones und Darren Collison von den Indiana Pacers. Der Nowitzki-Klub versucht durch die Neuverpflichtungen nach dem Erstrunden-Aus in den zurückliegenden Play-offs, die durch die Abgänge seiner Stars Jason Kidd (New York Knicks) und Jason Terry (Boston Celtics) entstandenen Lücken zu schließen.