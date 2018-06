Berlin (AFP) Aus Sorge um die politische Entwicklung in Rumänien hat die Bundesregierung am Donnerstag den Botschafter des Landes einbestellt. Dem rumänischen Diplomaten sei im Bundeskanzleramt die "weiterhin große Besorgnis der Bundesregierung über die innenpolitische Entwicklung in Rumänien mitgeteilt" worden, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Die jüngsten Entscheidungen der rumänischen Regierung in dem innenpolitischen Machtkampf gefährdeten "in ernsthafter Weise das Prinzip der Gewaltenteilung".

