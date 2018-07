Stuttgart (AFP) Deutschland will spanische Jugendliche als Auszubildende anwerben und so gleichzeitig etwas gegen den hiesigen Fachkräftemangel und die Massen-Jugendarbeitslosigkeit in Spanien tun. Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) vereinbarte am Donnerstag bei einer Deutsch-Spanischen Ausbildungskonferenz in Stuttgart mit ihrem Amtskollegen José Ignacio Wert Ortega eine entsprechende Zusammenarbeit. Wegen des Fachkräftemangels gebe es für spanische Jugendliche auch in Deutschland interessante Ausbildungsmöglichkeiten, erklärte Schavan.

