Berlin (AFP) Paare mit schweren Erbkrankheiten können ab dem kommenden Jahr auf Gentests an künstlich erzeugten Embryonen hoffen. Das Bundesgesundheitsministerium hat den Entwurf für eine Rechtsverordnung zur Anwendung der Präimplantationsdiagnostik (PID) an die anderen Ressorts, die zuständigen Fachverbände und die Länder übermittelt, wie eine Sprecherin am Donnerstag in Berlin sagte. Bis zum 17. August sollen die Verbände und Behörden Stellung nehmen, danach entscheiden Regierung und Bundesrat über die Verordnung. Sie könnte dann Anfang 2013 in Kraft treten.

