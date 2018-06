Westhausen (AFP) Auf das Konto einer kompletten Familie geht offenbar ein besonders dreister Spritdiebstahl im baden-württembergischen Westhausen. Ein 19-jähriger Traktorfahrer war auf einem Feldweg zunächst von einer Frau angehalten worden, wie die Polizei am Donnerstag in Aalen mitteilte. Während sich der 19-Jährige der Frau zuwandte, stieg auf der anderen Traktorseite eine kräftiger Mann auf die Stufe zur Fahrerkabine, öffnete den Tankdeckel und zapfte durch einen Schlauch unverfroren Diesel in gleich zwei Kunststoffbehälter ab.

