Magdeburg/Lüchow (AFP) Die Behörden in Niedersachsen haben vor einem in der Elbe treibenden toten Rind gewarnt, das mit Milzbrand infiziert sein könnte. Das Tier stammt demnach aus einer infizierten Herde aus dem Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt, wie der Landkreis Lüchow-Dannenberg am Donnerstag mitteilte. Es sei nicht auszuschließen, dass sich der Kadaver im Elbwasser im Landkreis Lüchow-Dannenberg befinde. Die Behörde warnte vor einem Kontakt mit dem toten Tier. Die Polizei wollte demnach die Elbe mit einem Hubschrauber abfliegen, um den Kadaver aufzuspüren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.