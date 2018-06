Rüsselsheim (AFP) Opel-Chef Karl-Friedrich Stracke räumt seinen Posten. Wie der Autohersteller in Rüsselsheim mitteilte, trat Stracke am Donnerstag zurück, um "Sonderaufgaben" für den Opel-Mutterkonzern General Motors (GM) zu übernehmen. Die Suche nach einem Nachfolger für Stracke habe bereits begonnen, GM-Vizechef Stephen Girsky werde die Geschäfte von GM in Europa kommissarisch leiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.