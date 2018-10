Brüssel (AFP) Der rumänische Regierungschef Victor Ponta hat sich in Brüssel darum bemüht, Konsequenzen auf EU-Ebene für sein Land als Folge des innenpolitischen Machtkampfes abzuwenden. Er wolle klarstellen, dass seine Regierung "europäische Standards, Rechtsstaatlichkeit und die verfassungsgemäßen Abläufe in Rumänien" vollkommen respektieren werde, sagte Ponta am Donnerstag vor Journalisten. Ponta warnte die Europäische Union davor, die Kritik an dem Machtkampf in seinem Land mit einer Entscheidung über den Beitritt Rumäniens zum Schengenraum zu verbinden.

