Magdeburg (AFP) Nach zweijähriger Hängepartie hat Sachsen-Anhalt wieder eine Stasi-Beauftragte. Der Landtag wählte am Donnerstag die Pfarrerin Birgit Neumann-Becker in das Amt. Neumann-Becker ist Kreisschulpfarrerin in Merseburg und war zu DDR-Zeiten in der kirchlichen Opposition aktiv. Bei der Abstimmung im Parlament erhielt sie die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit.

