Berlin (AFP) Angesichts des Ermittlungsverfahrens gegen Ex-Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) hat Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) den Südwest-Landesverband zur Geschlossenheit aufgerufen. Die CDU in Baden-Württemberg sei in einer "wirklich schwierigen Lage", sagte Schavan, die dem Landesverband selbst angehört, am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Es sei nun wichtig, "dass wir zusammenhalten". Die Partei dürfe sich "nicht gegenseitig Vorwürfe machen". Die Vorwürfe gegen Mappus wollte Schavan mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht direkt kommentieren.

