Hamburg (AFP) Nach dem Debakel um das vom Bundestag beschlossene neue Melderecht will die SPD eine Debattenpflicht bei zentralen Gesetzen einführen. "Solche Gesetze dürfen in Zukunft nicht ohne eine Debatte durchgewunken werden", sagte SPD-Parlamentsgeschäftsführer Thomas Oppermann am Donnerstag zu "Spiegel Online". Bei den wichtigen Entscheidungen müsse eine höhere Präsenz von Abgeordneten erreicht werden.

