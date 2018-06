Berlin (AFP) Verbraucher wird in Zukunft keine bundesweit einheitliche Kennzeichnung an Restaurants und Gaststätten über die Hygiene informieren. Das Bundesverbraucherschutzministerium betrachte entsprechende Pläne zur Einführung eines Kontrollbarometers für gescheitert, sagte ein Ministeriumssprecher am Donnerstag in Berlin. Ursache für das Scheitern seien unterschiedliche Positionen zu dem Vorhaben bei den Ministerien in den Bundesländern, die das Projekt beschließen müssten.

