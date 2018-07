Lyon (AFP) Nach dem tödlichen Bergunglück am Mont-Blanc-Massiv sind die vier vermissten Bergsteiger alle lebend gefunden worden. Zwei der als vermisst gemeldeten Alpinisten hätten eine andere Route genommen, während zwei weitere die Tour nicht angetreten hätten, sagte die französische Polizei der Nachrichtenagentur AFP in Chamonix. Am Donnerstagmorgen waren am Mont Maudit beim Aufstieg zum Mont Blanc neun Alpinisten von einer Lawine verschüttet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.