Paris (AFP) Die Baubranche in Frankreich wird in diesem Jahr 6000 Stellen streichen. Das kündigte der Branchenverband am Donnerstag in Paris an. Die Unternehmen verlangten die Gründung einer öffentlichen Bank, um der Branche unter die Arme zu greifen, damit sich eine Krise wie Anfang der 1990er Jahre nicht wiederholt. "Es besteht ernsthaft die Gefahr, dass die Zahl der Stellenstreichungen auf 15.000 bis Mitte 2013 steigt", sagte der Chef des Verbandes des Bauhauptgewerbes, Patrick Bernasconi.

