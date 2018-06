Chamonix (Frankreich) (AFP) Bei einem Lawinenunglück sind in den französischen Alpen am Donnerstag mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Acht weitere seien verletzt worden, teilte die Gebirspolizei im nahegelegenen Städtchen Chamonix mit. Nach Angaben der Behörden könnte sich die Zahl der Opfer weiter erhöhen. "Es gibt noch Vermisste", sagte ein Sprecher der zuständigen Präfektur. Nähere Angaben über die verunglückten Bergsteiger, die in zwei Seilschaften kletterten, wurden zunächst nicht gemacht.

