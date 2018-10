Paris (AFP) Der angeschlagene französische Autobauer PSA Peugeot-Citroën streicht in Frankreich 8000 Stellen. Betroffen seien vor allem die Standorte in Aulnay-sous-Bois bei Paris und im westfranzösischen Rennes, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Hintergrund sei ein zu erwartender Absatzrückgang in Europa von acht Prozent in diesem Jahr, erklärte der nach Volkswagen zweitgrößte europäische Autokonzern.

