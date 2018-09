Leverkusen (SID) - Der spanische U19-Fußball-Europameister Daniel Carvajal sieht die Verpflichtung durch Bundesligist Bayer Leverkusen als große Möglichkeit, seine Karriere weiter zu forcieren. "Der Wechsel ist eine große Chance und Herausforderung für mich, die ich nicht verpassen wollte. Bayer 04 hat sich sehr um mich bemüht und meint, dass ich genug Qualität habe. Das ist ein Vertrauensvorschuss", sagte der 20-Jährige auf der Bayer-Homepage.

Der Werksklub hatte den Iberer für fünf Millionen Euro von Real Madrid Castilla, dem Reserveteam des spanischen Rekordmeisters, verpflichtet und mit einem Fünfjahres-Vertrag ausgestattet.

Der Rechtsverteidiger will sich rasch in Leverkusen integrieren. "Ich will möglichst schnell die Sprache und damit auch die Kommandos auf dem Platz verstehen", betonte Carvajal.