Toronto (SID) - Ex-Nationalspieler Torsten Frings hat dem FC Toronto in der Major League Soccer (MLS) den Weg zum dritten Saisonsieg geebnet. Der frühere Bundesligaprofi, der im Sommer 2011 nach Nordamerika gewechselt war, erzielte beim 3:2- Erfolg der Kanadier gegen Vancouver den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 in der 72. Minute mit einem Schuss aus 25 Metern. Es war das zweite Tor des 35-Jährigen im 26. Spiel für Toronto. Zudem bereitete Frings vor 19.821 Zuschauern den Siegtreffer durch Terry Dunfield per Ecke vor. Mit 13 Punkten bleibt Toronto, das bereits elf Niederlagen in dieser Saison hinnehmen musste, allerdings Tabellenletzter der MLS.