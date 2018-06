Berlin (dpa) - Die geplante Rechtsverordnung für Gentests an Embryonen stößt auf Kritik. Unions-Fraktionsvize Johannes Singhammer (CSU) beklagt am Donnerstag unter anderem, dass der Verordnungsentwurf von Gesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) keine zahlenmäßige Beschränkung der PID-Zentren vorsehe.

«Damit wächst das Risiko, dass daraus auch ein Geschäftsmodell entwickelt wird, was wir immer vermeiden wollten», sagte Singhammer der Nachrichtenagentur dpa. Nur in diesen Zentren soll die umstrittene Präimplantations-Diagnostik (PID) durchgeführt werden, bei der im Reagenzglas erzeugte Embryonen vor der Einpflanzung in den Mutterleib auf mögliche Gendefekte untersucht werden.

Über den Antrag von Paaren auf einen entsprechenden Test sollen nach einem Bericht der Tageszeitung «taz» spezielle Ethikkommissionen entscheiden - doch deren vorgesehene Besetzung stößt ebenfalls auf Kritik. Der rechtspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Jerzy Montag, befürchtet Grundsatzdebatten in den Kommissionen, weil die vorgesehenen Vertreter von Patienten- und Behindertenorganisationen keine medizinischen Fachfragen beantworten könnten. Singhammer, der ohnehin zu den strikten PID-Gegnern zählt, kritisierte hingegen, dass in den Gremien keine Kirchenvertreter vorgeschrieben seien.