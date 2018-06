Washington (AFP) Griechenland ist nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) bei der Umsetzung des mit den internationalen Gebern vereinbarten Reformprogramms im Rückstand und hat mehrere Ziele verfehlt. Einige Ziele seien erreicht, und mehrere weitere seien verfehlt worden, während in einigen Fällen noch die nötigen Daten zur Bewertung fehlten, sagte der IWF-Sprecher Gerry Rice am Donnerstag in Washington. Daher seien Überlegungen über eine Nachverhandlung des Reformprogramms verfrüht.

