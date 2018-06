London (AFP) Das italienische Modehaus Valentino hat einen neuen Besitzer. Die Investorengruppe Mayhoola Investments aus Katar übernehme das Unternehmen, teilte der Investor Permira am Montag mit, der Valentino bislang kontrolliert. Der entsprechende Vertrag sei am Mittwoch geschlossen worden. Permira machte weder Angaben zum Kaufpreis, noch dazu, wer hinter der katarischen Gesellschaft steht. Britische Medien hatten berichtet, die Königsfamilie von Katar habe Interesse an Valentino und wolle rund 550 bis 600 Millionen Pfund (692 bis 755 Millionen Euro) zahlen. Permira gehört auch die Mehrheit am deutschen Modehaus Hugo Boss.

