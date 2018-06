Amman (AFP) Die jordanischen Muslimbrüder wollen die vorgezogenen Parlamentswahlen boykottieren. Die größte Oppositionsgruppe in dem Königreich begründete am Donnerstag ihren Entschluss mit dem Mangel an Reformen. "Dem Regime ist es nicht gelungen, dem Verlangen der Jordanier, darunter der islamistischen Bewegung, nach Reformen zu erfüllen", sagte die Nummer Zwei der Muslimbrüder, Saki Bani Rscheid, der Nachrichtenagentur AFP.

