Westhausen (dpa) - Mutter, Vater, Kind - eine komplette Familie hat in Baden-Württemberg ganz unverfroren Sprit geklaut. Während die Frau einen 19 Jahre alten Traktorfahrer mit einer Landkarte in der Hand stoppte und ablenkte, öffnete der Mann die rechte Kabinentür und den Tankdeckel, steckte einen Schlauch ein und zapfte Diesel ab. «Dreist hatte er gleich zwei 50-Liter-Kunststoffbehälter bereitgestellt», so die Polizei. Der junge Mann konnte auch nicht einfach wegfahren: Ein etwa fünf Jahre altes Kind hatte sich vor den Traktor gestellt und verhinderte so die Weiterfahrt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.