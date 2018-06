Berlin (dpa) - Mit «Satisfaction» stürmten die Rolling Stones im Jahr 1965 erstmals auf Platz eins der Charts in den USA und Großbritannien. Auch mit vielen anderen Singles und Alben hat die Band jahrzehntelang Rock-Geschichte geschrieben. Eine Auswahl:

SINGLES:

- «It's All Over Now (1964)

- «Satisfaction» (1965)

- «Paint it Black» (1966)

- «Ruby Tuesday» (1967)

- «Honky Tonk Woman» (1969)

- «Brown Sugar» (1971)

- «Angie» (1973)

- «Miss You» (1978)

- «Start Me Up» (1981)

- «Anybody Seen My Baby?» (1997)

- «Rain Fall Down» (2005)

ALBEN:

- «England's Newest Hitmakers» (1964)

- «Beggars Banquet» (1968)

- «Let It Bleed» (1969)

- «Sticky Fingers» (1971)

- «Exile On Main St.» (1972)

- «It's Only Rock 'n' Roll» (1974)

- «Tattoo You» (1981)

- «Steel Wheels» (1989)

- «Voodoo Lounge» (1994)

- «Bridges To Babylon» (1997)

- «A Bigger Bang» (2005)

