London (dpa) - Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards (68) hat zum 50. Jubiläum der Band einen neuen Auftritt der Pop- und Rocklegenden angedeutet. Es habe «ein paar Proben» gegeben, sagte Richards am Donnerstag dem britischen Sender BBC.

Näheres wollte er nicht verraten. «Es sind Sachen in Arbeit - es wird definitiv passieren», sagte Richards. «Aber wann? Das kann ich noch nicht sagen.»

In den vergangenen Monaten hatte es mehrfach Andeutungen und Gerüchte gegeben, Richards, Sänger Mick Jagger (68), Schlagzeuger Charlie Watts (71) und Gitarrist Ron Wood (65) planten zum Goldenen Bandjubiläum eine neue Tour. «Wir haben uns getroffen und es fühlte sich so gut an», sagte Richards. «Vielleicht ist in dem alten Hund noch Leben drin.»

Die Band hatte am 12. Juli 1962 ihren ersten gemeinsamen Auftritt im legendären Londoner Marquee Club - allerdings noch mit leicht anderer Besetzung und unter dem Namen Rollin' Stones ohne «g». Dennoch wird der Tag gemeinhin als Gründungstermin gefeiert. Am Abend sollte in London eine Fotoausstellung mit Konzert- und Touraufnahmen eröffnet werden.

Die vergangene Welttournee der Stones «A Bigger Bang» war 2007 in London zu Ende gegangen. Die Band hatte über zwei Jahre vor 4,5 Millionen Menschen in 32 Ländern gespielt. Mit Ticket-Einnahmen von 558 Millionen US-Dollar (454 Millionen Euro) war sie laut BBC so profitabel wie keine andere zuvor.

Offizielle Seite Rolling Stones