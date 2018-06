Lagos (AFP) Beim Brand eines mit Treibstoff befüllten Lastwagens im Süden von Nigeria sind fast einhundert Menschen getötet worden. Dutzende Menschen hätten versucht, auslaufenden Treibstoff aus einem umgekippten Tankwagen abzuschöpfen, als dieser Feuer fing und in Flammen aufging, sagte der örtliche Chef der Verkehrsbehörde am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. 93 Menschen seien in den Flammen umgekommen, drei seien später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Mindestens 18 weitere Menschen seien schwerverletzt.

