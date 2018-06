Lahore (AFP) Bewaffnete haben am Donnerstag in der ostpakistanischen Stadt Lahore ein Wohngebäude von Sicherheitskräften angegriffen und dabei acht Polizisten getötet. Neun weitere Menschen seien bei dem Überfall verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Angreifer seien auf Motorrädern angekommen und in das Gebäude eingedrungen, in dem 35 Polizisten und Gefängniswärter untergebracht waren. Sie hätten ihre Opfer in den frühen Morgenstunden im Schlaf überrascht und seien nach der Tat geflohen.

