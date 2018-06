Lissabon (AFP) Aus Protest gegen die Sparmaßnahmen der portugiesischen Regierung haben die Ärzte des Landes am Donnerstag den zweiten Tag in Folge gestreikt. Nach Angaben der Gewerkschaften war die Beteiligung noch größer als am Mittwoch, als sich rund 90 Prozent der portugiesischen Ärzte an dem Ausstand beteiligt hätten. In Krankenhäusern und Gesundheitszentren gab es nur einen Notdienst.

