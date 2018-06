Karlsruhe (dpa) - Der Bundesgerichtshof verhandelt heute über einen Fall von sogenanntem Filehosting bei Rapidshare. Die Computerspiel-Firma Atari hat Rapidshare wegen angeblicher Verletzung von Urheberrechten verklagt.

Rapidshare stellt auf einer Internetseite Speicherplatz zur Verfügung, auf dem Nutzer Dateien ablegen und herunterladen können. Nutzer hatten dort das von Atari vertriebene Computerspiel «Alone in the dark» eingestellt, so dass andere es herunterzuladen konnten (Az.: I ZR 18/11).