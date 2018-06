Budapest (SID) - In der Leichtathletik gibt es zwei Wochen vor Olympia positive Tests in Ungarn und Polen. Medien in Budapest brachten dabei den Namen des früheren Diskus-Europameisters Robert Fazekas ins Spiel, der nach seiner Steigerung auf 71,70 m bereits zwei Jahre wegen Dopings gesperrt gewesen war, aber 2012 mit einer Saisonbestleistung von 65,14 m nicht zu den Rivalen des deutschen Welt- und Europameisters Robert Harting (Berlin/70,66) zählt. Ebenfalls positiv getestet wurde der polnische Kugelstoßer Damian Kusiak, der sich in diesem Jahr auf 20,45 m gesteigert hat.