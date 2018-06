Beirut (AFP) Bei Gefechten in Syrien sind am Donnerstag nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten 69 Menschen getötet worden. Wie die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, wurden allein beim Beschuss des Dorfes Treimsa in der Provinz Hama durch Panzer und Helikopter der Armee 17 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. In der Rebellenhochburg Homs seien beim Beschuss des Viertels Baba Amr 16 Menschen getötet worden, darunter acht Aufständische.

