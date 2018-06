Chamonix/Paris (dpa) - Unter den Todesopfern des Lawinenunglücks am Montblanc-Massiv sind mindestens drei Deutsche. Wie eine Sprecherin der zuständigen Präfektur am Donnerstag der dpa mitteilte, wurden sie am Donnerstag unter den neun bislang entdeckten Leichen identifiziert.

Die anderen Opfer sind ein Schweizer, drei Briten und zwei Spanier. Vier Menschen werden noch vermisst.