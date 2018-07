Chamonix/Paris (dpa) - Bei einem schweren Lawinenunglück am Montblanc-Massiv sind neun Bergsteiger getötet worden, unter ihnen mindestens drei Deutsche.

Wie eine Sprecherin der zuständigen Präfektur am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa weiter mitteilte, waren zudem ein Schweizer, drei Briten und zwei Spaniern unter den Toten. Vier Menschen wurden noch vermisst. Insgesamt 15 Personen wurden mehr oder weniger leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Alpinisten wurden am frühen Donnerstagmorgen bei gutem Wetter von Schneemassen mitgerissen. Nach Angaben der Rettungskräfte geschah das Unglück in mehr als 4000 Metern Höhe am Mont Maudit. Er liegt für Bergsteiger auf dem Weg zum Montblanc, der mit 4810 Metern der höchste Berg der Alpen ist. Alarmiert wurden die Retter von einem der Verletzten. Die französische Gendarmerie durchkämmte mit Lawinensuchhunden den Unglücksort, zwei Helikopter und zahlreiche freiwillige Helfer waren im Einsatz.

Frankreichs Innenminister Manuel Valls kündigte vor laufenden Fernsehkameras in Chamonix eine Untersuchung an. Die Ursache für den Abgang der Lawine war zunächst unklar. Die Tragödie zum Auftakt der diesjährigen Tourismus-Saison gilt als eines der schlimmsten Lawinen-Unglücke seit Jahren am Montblanc-Massiv. Vergangene Woche waren in den Schweizer Alpen bereits fünf deutsche Bergsteiger ums Leben gekommen.

Europe 1

France Info