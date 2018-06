New York (AFP) Mehrere westliche Staaten im UN-Sicherheitsrat, darunter Deutschland, fordern in einem neuen Resolutionsentwurf zu Syrien ein zehntägiges Ultimatum für die Führung in Damaskus. Staatschef Baschar al-Assad solle binnen zehn Tagen die Angriffe mit schweren Waffen durch seine Armee beenden, andernfalls drohten Sanktionen, heißt es in dem von Großbritannien, Frankreich, den USA und Deutschland am Mittwoch in New York vorgelegten Resolutionsentwurf. In dem Text wird mit diplomatischen oder Wirtschaftssanktionen gedroht, nicht aber mit militärischen Maßnahmen.

