Athen (dpa) - Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab, die im Norden und in der Mitte Regenschauer sowie später auch kurze Gewitter bringen. Lediglich gebietsweise im Süden bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes weitgehend trocken.

Die Tageshöchsttemperaturen erreichen Werte zwischen 16 Grad an der Nordseeküste und 20 Grad am Oberrhein und in der Lausitz. Der Wind aus westlichen Richtungen frischt zeitweise stark böig, an den Küsten, im Bergland und bei kräftigeren Schauer und Gewittern auch stürmisch auf.

In der Nacht zum Freitag ist es zunächst in der Mitte und im Süden vielfach klar, im Norden gibt es Schauer. Später nimmt von Westen her die Bewölkung zu und im Westen setzt Regen ein, der sich bis zum Morgen in die mittleren Teile ausweitet. Die Luft kühlt sich auf 13 bis 8 Grad ab.