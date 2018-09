Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am letzten Handelstag der Woche freundlich präsentiert. Schwache Wirtschaftsdaten aus China schürten teils neue Hoffnungen auf staatliche Wachstumsimpulse.

Zudem konnte Italien trotz der Abstufung durch die US-Ratingagentur Moody's erfolgreich am Markt neue Anleihen platzieren. Für den Dax ging es bis Freitagmittag um 0,70 Prozent auf 6464 Punkte hoch. Nach der italienischen Anleihe-Auktion war der Leitindex auf sein Tageshoch von 6479 Punkten gestiegen.

Auf Wochensicht kann der Index bislang ein Plus von 0,94 Prozent aufweisen. Für den MDax ginge es an diesem Freitag bislang um 1,06 Prozent auf 10 497 Punkte aufwärts. Der TecDax rückte um 0,73 Prozent auf 744 Punkte vor.

Die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft China ist nach Regierungszahlen im zweiten Quartal nur noch mit einer Jahresrate von 7,6 Prozent gewachsen - der niedrigste Wert seit drei Jahren. Da die Abschwächung aber erwartet worden sei und zudem die Hoffnung auf fiskalische Impulse durch die Regierung schüre, würden die Daten von zahlreichen Akteuren durchaus positiv bewertet, hieß es am Markt.

Auf Unternehmensseite stachen die Papiere von VW hervor, die zu den größten Verlierern im Dax zählten. Konzernvertriebsvorstand Christian Klingler sieht in der erfreulichen Entwicklung der ersten sechs Monate keinen Anlass zur Euphorie. Der Autobauer hatte zuvor Auslieferungszahlen für das erste Halbjahr veröffentlicht. Das wirtschaftliche Umfeld vor allem in Westeuropa bleibe angespannt und schwierig, so dass das zweite Halbjahr insgesamt herausfordernder werde.

Im Minus notierten auch die Aktien der Deutschen Bank und der Munich Re. Anleger zögerten bei Bankentiteln. Mit Spannung wurden die am Freitag anstehenden Zahlen der US-Bank JPMorgan erwartet.