Ludwigsburg (SID) - Die Neckar Riesen Ludwigsburg haben für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga (BBL) Nationalspieler Lucca Staiger verpflichtet. Der 24 Jahre alte Shooting Guard kommt vom achtmaligen Meister Alba Berlin und erhält einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. "Luccas bisherige Erfahrung ist ihm zum jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere absolut hilfreich. Über die kommende Saison soll er sich als Basketballspieler noch weiter entwickeln", sagte Ludwigsburgs Trainer Steven Key. Zuvor hatte Ludwigsburg bereits Forward Max Weber vom Ligarivalen BG Göttingen verpflichtet.

Der 50-malige Nationalspieler Staiger stand seit 2010 in Berlin unter Vertrag, wo er in der vergangenen Saison 22 Spiele (2,6 Punkte im Schnitt) absolvierte. Zuvor war Staiger seit 2007 in den USA für das Team der Iowa State University im Einsatz.