Bochum (AFP) Der Betriebsrat-Chef des Bochumer Opel-Werks, Rainer Einenkel, hat den Autobauer dazu aufgefordert, trotz des Rücktritts von Vorstandschef Karl-Friedrich Stracke an den gegebenen Standortgarantien festzuhalten. "Zusagen müssen eingehalten werden, egal wer in der Verantwortung steht", sagte Einenkel am Freitag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. Erst Ende Juni hatte Opel dem Bochumer Werk ein Fortbestehen bis zum Auslaufen der aktuellen Zafira-Reihe zugesagt und betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2016 ausgeschlossen.

