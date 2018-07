Celle (AFP) Tierhalter haften für Schäden durch Hundebisse, Pferdetritte oder ähnliches auch dann, wenn sich das Tier in der Obhut eines anderen befindet. Das entschied der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts (OLG) in Celle am Freitag. Im konkreten Fall hatte ein Schäferhund nach einer Operation in einer Kleintierpraxis beim Aufwachen aus der Narkose den Tierarzt in die rechte Hand gebissen und schwer verletzt. Der Arzt verlangte Schmerzensgeld und Schadensersatz im sechsstelligen Bereich, da er aufgrund der Verletzung in seiner Berufsausübung eingeschränkt sei. (Az. 20 U 38/11)

