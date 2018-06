Stuttgart (AFP) Die Affäre um den Rückkauf von Anteilen am Energieversorger EnBW durch das Land Baden-Württemberg weitet sich aus. Neben den Ermittlungen gegen Ex-Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) und Investmentbanker Dirk Notheis strebt die Stuttgarter Staatsanwaltschaft auch Verfahren gegen den ehemaligen Finanzminister Willi Stächele und Ex-Staatsminister Helmut Rau (beide CDU) an, wie eine Behördensprecherin am Freitag der Nachrichtenagentur AFP sagte.

