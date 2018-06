Straßburg (AFP) Angesichts der schweren politischen Krise in Rumänien wird der Europarat zwei Mitglieder seiner Parlamentarier-Versammlung in das südosteuropäische Land entsenden. Der Schweizer Sozialist Andreas Gross und die luxemburgische Liberale Anne Brasseur sollten sich am kommenden Mittwoch und Donnerstag vor Ort über die jüngsten Entwicklungen informieren, teilte die Pressestelle der Länderorganisation am Freitag in Straßburg mit.

