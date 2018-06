Paris (AFP) Im Süden Frankreichs hat sich ein Drogensüchtiger vermutlich durch verseuchtes Heroin mit dem gefährlichen Milzbrand-Erreger infiziert. Der 27-Jährige befinde sich auf dem Weg der Besserung, teilte eine Sprecherin der Gesundheitsbehörde der Region Rhône-Alpes mit. Der junge Mann sei am Montag eingeliefert und auf der Intensivstation behandelt worden. Es sei der einzige bekannte Fall einer Milzbrandinfektion in Frankreich. Einen Zusammenhang mit vier weiteren Infektionen in Europa, von denen zwei tödlich verliefen, schloss die Sprecherin aus.

