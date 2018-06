München (SID) - "Kaiser" Franz Beckenbauer hat die Einstellung der Profis von Bayern München kritisiert und sich deshalb einen Typen wie Nationalspieler Sami Khedira beim deutschen Fußball-Rekordmeister gewünscht. "Khedira steht doch für einen Prototypen: Er ist einer, der auch bereit ist, sich für die Mannschaft zu opfern. Das gibt es doch heute so gut wie gar nicht mehr. Du brauchst halt einfach solche Typen in der Mannschaft", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern im tz-Interview.

Natürlich stünde der Star von Real Madrid auch dem FC Bayern gut zu Gesicht: "Aber so einen wie Khedira kriegst du nicht einfach so." Der 25-Jährige sei zu einer "echten Führungsfigur gereift. Spieler wie er sind heutzutage Mangelware. Heute gibt es doch fast nur noch Zauberer. Jeder will spielen wie Lionel Messi. Aber es gibt eben nur einen Messi."

Den Spielern des FC Bayern warf Beckenbauer vor, in den vergangenen beiden Jahren "nicht an ihre Leistungsgrenze" gegangen zu sein. "Mir haben die letzten zwei Jahre der Bayern nicht gefallen", sagte er, es hätte der letzte Biss gefehlt: "Wenn du das ganze Jahr nur 70 oder 80 Prozent deiner Leistung abrufst, dann reicht das eben nicht. Das ist das Problem."

Deshalb müsste der FC Bayern in der neuen Saison auch keine weiteren Transfers mehr tätigen, meinte der 66-Jährige: "Wir brauchen keine Spieler mehr. Wir haben Qualität genug, und wir haben auch Spieler genug. Aber: Jeder muss wieder einhundert Prozent geben."

Durch die Verpflichtung von Sport-Vorstand Matthias Sammer ist Beckenbauer überzeugt, dass es bei den Münchnern nicht ein drittes Jahr ohne Titel geben wird: "Ich denke, dass Matthias Sammer die Mannschaft jetzt aufwecken wird. Das ist die beste Verpflichtung des Vereins seit Jahren. Denn ich bin mir sicher: Der wird den Spielern die Wadln vorrichten. Das ist so. Und der Jupp Heynckes kann froh sein, dass er einen hat, der ihn unterstützt."