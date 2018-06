Walldorf (SID) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat sich am Ende eines anstrengenden Tages mit einem Sieg gegen den FC Astoria Walldorf belohnt. Nach zuvor zwei Trainingseinheiten setzten sich die Kraichgauer bei dem Oberligisten mit 3:0 (1:0) durch.

Vor 2200 Zuschauern brachte Marvin Compper die Mannschaft von Trainer Markus Babbel in der 18. Minute in Führung. Die weiteren Treffer erzielten Sven Schipplock (63.) und Takashi Usami (79.). Hoffenheim, das noch ohne EM-Teilnehmer Tim Wiese antrat, trifft bereits am Samstag auf den Sechstligisten SV Stadelhofen.