London (AFP) Der britische Prinz Andrew will sich für einen guten Zweck von Europas höchstem Wolkenkratzer abseilen, dem vor einer Woche eingeweihten Shard-Turm in London. Der Duke of York, Nummer vier der britischen Thronfolge, wird das Abenteuer Anfang September für eine Spendenaktion von zwei Wohltätigkeitsorganisationen unternehmen, wie die Gruppen am Freitag mitteilten. Die Organisatoren erhoffen sich Spenden von mehr als einer Million Pfund (1,3 Millionen Euro).

