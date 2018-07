Split (SID) - Die zweimalige Hochsprung-Weltmeisterin Blanka Vlasic hofft wieder auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in London (27. Juli bis 12. August). "Die Situation ist besser. Letztlich hatte ich keine Infektion. Ich weiß aber nicht, wann ich eine Entscheidung treffen werde. Meine Gesundheit ist wichtig, und ich werde nicht mit ihr spielen", sagte die 28 Jahre alte Kroatin, die 2008 in Peking Silber gewonnen hatte.

Vlasic hat nach einer Operation im Winter noch keinen Wettkampf bestritten, zuletzt pausierte sie wegen einer vermeintlichen Infektion im Knöchel.