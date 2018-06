Berlin/Dresden (dpa) - Jan Josef Liefers (47) kann sich sogar fern der Heimat auf seine Fans verlassen: Eine deutsche Touristin habe ihm in einem Supermarkt in Südfrankreich seine verlorene Brieftasche in die Hand gedrückt, berichtete der Schauspieler auf seiner Facebook-Seite.

Liefers hatte die Brieftasche in der Gemüseabteilung liegen gelassen und den Verlust noch gar nicht bemerkt. Die Frau entdeckte den populären «Tatort»-Star trotz Urlaubs-Outfits und trug ihm die Geldbörse hinterher. Liefers dankte ihr am Donnerstagabend überschwänglich: «Du bist die Frau des Tages und hast hiermit einen Wunsch frei!»

