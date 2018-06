Tripolis (AFP) Bei der Parlamentswahl in Libyen haben die Liberalen in der Hauptstadt Tripolis vorläufigen Ergebnissen zufolge die meisten Stimmen erzielt. Die liberale Allianz der Nationalen Kräfte lag demnach weit vor den Islamisten, wie die Wahlkommission am Donnerstag mitteilte. In allen acht Wahlbezirken der Hauptstadt zeichnete sich demnach ein klarer Vorsprung ab, im Stadtzentrum verbuchten die Liberalen mit mehr als 46.000 Stimmen demnach zehnmal mehr Stimmen als die Islamisten, die auf gut 4700 Stimmen kamen.

